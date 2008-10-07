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Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Доменико Тедеско Чемпионат.com Футбол

Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября.

По информации «Чемпионата», сегодня в офисе московского клуба были согласованы условия договора, а также добавлены последние детали соглашения.

Ранее сообщалось, что контракт нового главного тренера красно-белых будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

34-летний Тедеско возглавлял «Шальке» в 2017-2019 годах.

В его дебютном сезоне-2017/18 команда из Гельзенкирхена заняла 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем Тедеско был уволен.

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