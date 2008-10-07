Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября.
По информации «Чемпионата», сегодня в офисе московского клуба были согласованы условия договора, а также добавлены последние детали соглашения.
Ранее сообщалось, что контракт нового главного тренера красно-белых будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.
34-летний Тедеско возглавлял «Шальке» в 2017-2019 годах.
В его дебютном сезоне-2017/18 команда из Гельзенкирхена заняла 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем Тедеско был уволен.