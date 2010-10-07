Агент Луческу подтвердил информацию о контактах с «Динамо»

Аркадий Запорожану, агент экс-тренера и «Шахтера» Мирчи Луческу, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны .

«У нас был контакт с руководителями «Динамо», но пока не более того, контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.

Какие шансы, что он возглавит ? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится», — сказал Запорожану.

Ранее пост главного тренера «Динамо» покинул Дмитрий Хохлов.