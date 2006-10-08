Московское объявило о назначении Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды.

При этом 38-летний специалист продолжит возглавлять дубль бело-голубых, который лидирует в молодежном первенстве.

Кирилл Новиков — воспитанник клубной Академии и сын Александра Новикова, рекордсмена «Динамо» по количеству проведенных матчей (395).

В главной команде «Динамо» Новиков сменил Дмитрия Хохлова, который в субботу ушел в отставку.

После 12 туров москвичи занимают в таблице РПЛ 15-е место.

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