Спаллетти согласился возглавить «Милан». Контракт будет рассчитан на 3 года

Бывший главный тренер «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».
По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 60-летний специалист согласился возглавить «россонери», стороны договорились о 3-летнем контракте.
Отмечается, что руководство «Милана» ведет переговоры с «Интером» об условиях расторжения прежнего контракта Спаллетти, который пока сохраняет юридическую силу и действует до 2021 года.
«Милан» после семи туров набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Милана» также входят Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия