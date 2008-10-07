Агент Луческу: «Готовы принять предложение «Динамо». Мирча жаждет реванша»

Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы бывшего тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что румын готов принять предложение .

«Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес к Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более.

«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.

Руководство «Динамо» в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте еще весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в «Динамо», если это потребуется. Луческу отлично знает русский язык, знает менталитет российского игрока. У него, конечно, не возникнет проблем.

Мирча закончил карьеру в «Динамо» как игрок и начал карьеру как тренер в «Динамо», только бухарестском. Он бы и закончил свою тренерскую карьеру на мажорной ноте, но уже в московском «Динамо».

Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в «Динамо», так как мы не знаем, с кем еще клуб ведет переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение «Динамо». Что касается возраста, то пример Юрия Семина показывает, что возраст не дает повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от «Динамо» окончательного решения», — сказал Запорожану.