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Агент Луческу: «Готовы принять предложение «Динамо». Мирча жаждет реванша»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Мирча Луческу Аркадий Запорожану агенты Чемпионат.com Футбол

Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы бывшего тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что румын готов принять предложение «Динамо»

«Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес к Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более.

«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.

Руководство «Динамо» в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте еще весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в «Динамо», если это потребуется. Луческу отлично знает русский язык, знает менталитет российского игрока. У него, конечно, не возникнет проблем.

Мирча закончил карьеру в «Динамо» как игрок и начал карьеру как тренер в «Динамо», только бухарестском. Он бы и закончил свою тренерскую карьеру на мажорной ноте, но уже в московском «Динамо».

Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в «Динамо», так как мы не знаем, с кем еще клуб ведет переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение «Динамо». Что касается возраста, то пример Юрия Семина показывает, что возраст не дает повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от «Динамо» окончательного решения», — сказал Запорожану. 

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