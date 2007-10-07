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Исинбаева – Путину: «Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в вас и ваши возможности во всех направлениях»

Теги Елена Исинбаева Владимир Путин Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Уважаемый Владимир Владимирович! С днем рождения вас!

Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в вас и ваши возможности во всех сферах деятельности и направлениях», – написала Исинбаева.

«Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!». Эволюция поздравлений Путина от Овечкина

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