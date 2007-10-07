Исинбаева – Путину: «Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в вас и ваши возможности во всех направлениях»

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения.
«Уважаемый Владимир Владимирович! С днем рождения вас!
Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! Верю в вас и ваши возможности во всех сферах деятельности и направлениях», – написала Исинбаева.
«Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!». Эволюция поздравлений Путина от Овечкина
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Уважаемый Владимир Владимирович! 🇷🇺🥳 ⠀ С Днём Рождения Вас! 🎂🍾 ⠀ Крепкого здоровья, радости и достижения всех целей! ⠀ Верю в Вас и ваши возможности, во всех сферах деятельности и направлениях! 💪🏻👍🏻💪🏻 ⠀ Dear Vladimir Vladimirovitch! 🇷🇺🥳 ⠀ Happy Birthday To You! 🎂🍾 ⠀ I wish you good health, joy and achievement of all goals! ⠀ I believe in You and your capabilities in all areas and directions! 💪🏻👍🏻💪🏻