Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на продолжительный срок из-за травмы.
Также длительное восстановление предстоит форварду Нику Бьюгстэду.
У обоих хоккеистов – травма нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан. Травма Малкина не означает, что он досрочно завершит сезон.
В середине второго периода матча с «Коламбусом» россиянин запнулся об одноклубника Криса Летанга, потерял равновесие и ударился о борт после силового приема от защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.
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