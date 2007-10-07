Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» выбыл на продолжительный срок из-за травмы.

Также длительное восстановление предстоит форварду .

У обоих хоккеистов – травма нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды . Травма Малкина не означает, что он досрочно завершит сезон.

В середине второго периода матча с «Коламбусом» россиянин запнулся об одноклубника Криса Летанга, потерял равновесие и ударился о борт после силового приема от защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.

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