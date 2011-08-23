«Спартак» уступил в Браге, Шарапова сыграет с Сереной в 1-м круге US Open, Мамаев не оплатил налог на 434 000 рублей и другие новости утра

1. «Спартак» в гостях уступил «Браге» (0:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Москвичи прервали серию из четырех побед подряд и не забили впервые за три недели.

2. Шарапова сыграет с Сереной уже в первом круге US Open, они встретятся на турнире впервые. Джокович и Медведев попали в одну четверть сетки.

3. Трансферы. Тамез отказал «Спартаку», ЦСКА хочет Аскасибара, Сафонов интересен «Байеру», страсти по Неймару. Об этих и других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Криминальные новости. Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей. В офисе владельца «Чайки» прошли обыски, клуб подозревают в обмане букмекеров.

5. Хавбек «Краснодара» Кабелла порвал крестообразную связку и выбыл очень надолго. Тренер Сарри из-за пневмонии пропустит игры «Юве» с «Наполи» и «Пармой».

6. Чалов (а с ним Максименко, Шапи и другие) снова вызван лишь в молодежную сборную России на игры отбора Евро-2021. Черчесов же 26 августа объявит состав на матчи с Шотландией и Казахстаном, он отказался от расширенного списка.

7. Хромых выиграла короткую программу у девушек на Гран-при среди юниоров во Франции, Валиева – 3-я. Кагияма лидирует у парней, Рухин – 4-й, Кутовой – 9-й.

8. Новости КХЛ. Новая арена «Авангарда» стоит 10 млрд рублей. Омичи хотят сыграть с клубом НХЛ. Яшкин подписал с московским «Динамо» контракт на один год.

ЦСКА забросил 5 шайб «Спартаку» на Кубке мэра Москвы. Результаты других предсезонных матчей дня смотрите здесь.

9. Гонорар Хабиба за бой с Порье будет больше, чем за поединок против Конора. Тогда россиянин поднял около 2 млн долларов.

10. Большунов в Норвегии выиграл масс-старт на лыжероллерах на 47 км, Червоткин – 7-й, Клэбо – 11-й, Нортуг – 102-й. Венг победила у женщин, Непряева – 2-я.

11. Пантова, Лапина и Бурлаков не допущены к летнему ЧМ-2019. СБР не успел заявить спортсменов – снова бардак в биатлоне. Домрачевой 23 августа вручат МХГ в зачете гонок преследования за сезон-2014/15.

12. 23 очка Кембы Уокера помогли США обыграть Австралию в товарищеском матче. На топовый баскетбол в Мельбурне пришли 51 218 болельщиков.

13. #MeToo наступает на фигурное катание: бывший тренер Липински пожизненно отстранен от работы после обвинений в сексуальных домогательствах.

Цитаты дня:

Шипулин об иске о снятии с выборов: «В следующий раз в суд не пойду. Потратил два часа, которые мог потратить на семью»

Татьяна Тарасова: «Медведевой пора заканчивать с самодеятельностью в показательных номерах. Она их сама ставит»

Кафельников – критикам: «Вам всем до мировой популярности Евгения Кафельникова очень далеко!»

Калиниченко о Ракицком: «Он поставил себя выше интересов сборной Украины в сложный период»

Криштиану Роналду: «Месси помог мне стать лучше, как и я ему. Я восхищен его карьерой»