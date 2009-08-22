Шипулин – об иске о снятии с выборов: «В следующий раз в суд не пойду. Потратил два часа, которые мог потратить на семью»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, который баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области от партии «Единая Россия», прокомментировал иск о снятии его кандидатуры с выборов.

21 августа суд оставил иск, поданный избирательным штабом партии «Справедливая Россия», без удовлетворения.

– Кандидаты обычно редко ходят сами на такие процессы. Почему вы решили лично поприсутствовать на заседании?

– Мне было интересно. Я до этого ни разу не был в суде, для меня это важная часть процесса, потому что во время избирательной кампании возникают и такие моменты. В следующий раз уже, наверное, не пойду. Сегодня мне хватило. Потратил два часа своего времени, а мог потратить их на семью.

– Присутствие в суде не повлияло на ваше решение в дальнейшем участвовать в политике?

– Основным для меня всегда было мнение людей, избирателей, которые поддерживают меня. Решение я не менял, будем ждать выборов, посмотрим, сколько процентов поддержки мы получим в нашем округе от людей.

– Как получилось, что в документах, которые вы представили в избирком, не оказалось сведений о ценных бумагах?

– Это чисто техническая ошибка. К сожалению, раньше я никогда не подавал подобные декларации. Я должен был знать все тонкости, но эта ошибка произошла. Скрывать эти данные у меня не было никакого умысла. Я виноват в этой ситуации на 100 процентов и беру вину полностью на себя, – сказал Шипулин.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика