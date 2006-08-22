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US Open. Джокович и Медведев попали в одну четверть сетки, Рублев в первом круге сыграет с Циципасом

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В Нью-Йорке опубликована сетка US Open, который начнется 26 августа.

В верхней четверти во втором круге могут сыграть первый сеяный Новак Джокович (начнет турнир против Роберто Карбалле Баэны) и Сэм Куэрри. Даниил Медведев (5) стартует матчем против Пражнеша Гуннесварана.

Рафаэль Надаль (2) в первом раунде сыграет с Джоном Миллманом. Карен Хачанов (9), попавший в его четверть, встретится с Вашеком Поспишилом.

Роджер Федерер (3) может сойтись с Джоковичем в полуфинале. В первом круге его соперником будет квалифаер.

Андрей Рублев попал в половину Доминика Тима (4), который сыграет с Томасом Фаббиано. 21-летний россиянин проведет первый матч со Стефаносом Циципасом (8). В этой части сетки встретятся канадцы Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим (18), а также Ник Кириос (28) и Стив Джонсон. Матч Циципаса и Кириоса возможен в третьем круге.

Полностью сетка здесь.

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