💥Тамез отказал «Спартаку», ЦСКА хочет Аскасибара, Сафонов интересен «Байеру». Трансферный дайджест Sports.ru

1. Хавбек «Ниццы» Тамез отказался переходить в «Спартак». Москвичи ждали игрока в клинике в Париже во вторник, но он не явился на медосмотр.

2. Betting Insider утверждает, что ЦСКА интересуется аргентинским хавбеком «Штутгарта» Аскасибаром. За него просят 12 млн евро.

3. «Байер» интересуется вратарем «Краснодара» Сафоновым. В Германии умеют растить таланты, но стоит ли уходить в Неверкузен?

4. «ПСЖ» готов продать Неймара «Реалу», а «Барселоне» – нет. Но парижане отказались менять бразильца на 100 млн евро, Бэйла, Хамеса и Наваса. «Реал» предложит деньги, Йовича, Наваса и еще одного игрока. Представитель «Мадрида» уже в Париже и ведет переговоры. А «Барса» сделает новое предложение в ближайшие дни. Кто же заполучит Нея?

5. «Зенит» не продал Дриусси за 15 млн евро в итальянский клуб. Правильно – мало!

6. «Интер» будет платить Санчесу 4,5 млн евро в год плюс бонусы. Все остальное доплатит «МЮ», вплоть до 36 млн фунтов!

7. Кейлор Навас близок к переходу в «ПСЖ», а «Реал» может подписать Рейну, Субашича, Миранте или Стекеленбурга.

8. «Барса», «Бавария» и еще 6 топ-клубов претендуют на Хавертца, он может уйти за 100 млн евро.

9. Вратарь Кырнац перешел из ЦСКА в хабаровский СКА. Легенда армейцев и победитель «Реала».

10. «Барселона» не хочет продавать Ракитича и отказала «Ювентусу». Каталонцы также не отпускают Видаля в аренду в «Интер», но готовы продать игрока.

11. «Реал» отдал 18-летнего японца Кубо в аренду «Мальорке». Этот новый японский суперталант учился в школе «Барселоны».

12. Льоренте ведет переговоры с «Наполи» и «МЮ». Фернандо еще попылит.