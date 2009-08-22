«Краснодар» сгорел в Греции, Федун дал большое интервью, Семак дисквалифицирован, «Зенит» подписал Кругового и другие новости утра

1. «Краснодар» вряд ли сыграет в Лиге чемпионов. 0:4 в первом матче с «Олимпиакосом» – катастрофа 😭 Попутно фанаты греческого клуба избили продюсера видеоагентства, принадлежащего RT.

2. Тренер «Зенита» Семак, назвавший судей козлами, дисквалифицирован на два матча РПЛ, один – условно. Также «Зенит» наказан матчем без зрителей условно из-за драки фанатов с ОМОНом. А «Спартак» и ЦСКА по итогам дерби получили штрафы – 350 и 360 тысяч рублей соответственно.

Уже сегодня «Спартак» столкнется с «Брагой» в Лиге Европы. Зобнин признался, что играть будет непросто после эмоционального дерби с ЦСКА. Кононов осторожно назвал «Брагу» опытным еврокубковым бойцом. Красно-белые не повторят участь «Краснодара»? Примите 1000 рублей в подарок и ставьте на «Спартак» без риска!!!

3. «Рубин» выставил на аукцион картонного Сутормина, пообещав перечислить солидарные выплаты, и вроде как уже продал фигуру за 85 тысяч рублей. Дороже настоящего футболиста, получается?

4. «Зенит» объявил о трансфере Кругового, но сезон он проведет в «Уфе».

5. 👽 Месси вернулся в общую группу «Барселоны». Видимо, он восстановился и сможет сыграть с «Бетисом» в воскресенье.

6. Рибери подписал контракт с «Фиорентиной». Были варианты в России, но Франк выбрал Флоренцию.

7. «Барселона» может подписать Манджукича на фоне травм Суареса и Дембеле. Очередное предложение «блауграны» по Неймару «ПСЖ» отклонил. «Реал» оптимистично оценивает шансы перехватить бразильца.

8. Кутепов интересен клубам из России и Турции, но хочет бороться за место в основе «Спартака». Тем временем «Ницца» не отпустила хавбека Тамеза на переговоры с красно-белыми. Московский клуб собирался заплатить 10-12 млн евро.

9. «Динамо» арендует форварда «Порту» Соареса за 3 млн евро с правом выкупа за 12 млн.

10. Новости хоккея. Проворов хочет получать 10 млн долларов в год по новому контракту с «Филадельфией» 💰 Пока он в статусе ограниченно свободного агента. А Дацюк пропустит начало сезона КХЛ.

11. Впервые за 21 год ни одна российская теннисистка не попала в число сеяных на US Open 😕

12. Российский танцор Паршаков ударил свою партнершу Гудыно кулаком в лицо после неудачи на ЧМ по танго. Кстати, они женаты. Паршаков уже опубликовал разъяснения.

13. Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил.

14. Российская команда Virtus.pro заняла 9-12-е место на The International 2019. Это худший результат за три сезона 👎

15. Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму.

Далее цитаты.

Президент «Оренбурга» Кияев о продаже Сутормина за 50 тысяч:

«Есть имиджевые приобретения. Это может быть плюсом для взаимоотношений с «Зенитом»;

«Игрок имеет право уйти без компенсации. Так уж договорились».

Владелец «Спартака» Федун об исключительности красно-белых:

«Для меня сейчас дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая возьмет несколько титулов до 2023 года»;

«Шюррле – великий игрок и номер один в нашей лиге»;

«Могущественные силы пытаются раскачать лодку под названием «Спартак». Не получится».