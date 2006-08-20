«Спартак» победил ЦСКА, «Бавария» арендовала Коутиньо, ничья «МЮ» и другие новости утра

1. «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) в 6-м туре РПЛ благодаря дублю Жиго и вышел на 4-е место в РПЛ. У красно-белых 4 победы подряд впервые с марта 2018-го, тогда еще рулил Каррера.

2. «Манчестер Юнайтед» споткнулся о «Вулверхэмптон» (1:1) и идет 4-м в чемпионате Англии. Погба не забил 4-й пенальти с начала прошлого сезона – больше всех в АПЛ.

3. Трансферы. «Бавария» арендовала Коутиньо. Хавбек «Ниццы» Тамез почти в «Спартаке». Круговой все ближе к «Зениту». ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса с правом выкупа. Об этих и других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. «Атлетико» отозвал жалобу по трансферу Гризманна в «Барселону». В Мадриде феерит Жоау Феликс и про Антуана уже забыли?

5. Роналду признал, что заплатил Майорге 375 тысяч долларов, но отрицает факт изнасилования. Отголоски громкого дела.

6. Ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО рассмотрят 6 сентября. Свидетельница по делу футболистов подала заявление в СК. Она считает, что на нее покушались после разговора об игроках.

7. Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск. Болельщики кричали «Позор!» и требовали продлить фотосессию. А Ничушкин подписал контракт с «Колорадо» на один год.

8. Усман Дембеле выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. У тренера «Ювентуса» Сарри пневмония.

9. Месси, Ибрагимович, Куальярелла и еще 7 человек претендуют на премию Пушкаша за лучший гол года.

10. У Дэвида Блатта диагностирован рассеянный склероз. Желаем здоровья и сил бывшему тренеру баскетбольной сборной России.

11. Ирландский боксер вызвал Конора на бой за удар по лицу пожилому мужчине, Макгрегор согласился.

12. Щербакова, Туктамышева, Самодурова и Турсынбаева выступят на Lombardia Trophy.

13. Свердловский суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина кандидатом в Госдуму.

14. Гонорары UFC 241: Миочич заработал 750 тысяч долларов, Диас – 250 тысяч.

Цитаты дня:

Виктор Гончаренко: «Карасев говорит, что VAR ничего не видит, потом возобновляет игру, хотя нам не видно. Для чего пауза?»

Тина Канделаки: «Вопросы про платный контент получает только «Матч ТВ», хотя и дает платформу, работающую без сбоев»

Замглавы РУСАДА: «6 тысяч доз сальбутамола у норвежцев – это очень мало. Но никто этого не объясняет»

Арбитр Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитывать. Это ошибка»