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Криштиану Роналду: «Нет сомнений в том, что Месси помог мне стать лучше, как и я – ему. Я восхищен его карьерой»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Футбол

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отношении к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. 

«Нет сомнений в том, что Месси помог мне стать более хорошим игроком, и я сделал с ним то же самое. Соперничество – это хорошо. Это абсолютно нормальное явление как в футболе, так и в любом другом виде спорта.

Я безмерно восхищен той карьерой, которую Лео смог построить. И он честно сказал мне о том, что сожалеет из-за того, что я покинул Ла Лигу. Это связано с тем, что у нас было соперничество, от которого он получал удовольствие. Здоровое соперничество, которое существует в футболе, – это абсолютно нормально. В профессиональном плане мы отлично ладим.

Нет, я никогда не ужинал с Месси. Но почему бы не организовать это в будущем? Почему нет? У меня нет никаких проблем с этим – он аргентинец, как и моя жена», – сказал Роналду. 

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