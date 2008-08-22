Криштиану Роналду: «Нет сомнений в том, что Месси помог мне стать лучше, как и я – ему. Я восхищен его карьерой»

Форвард «Ювентуса» рассказал об отношении к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Нет сомнений в том, что Месси помог мне стать более хорошим игроком, и я сделал с ним то же самое. Соперничество – это хорошо. Это абсолютно нормальное явление как в футболе, так и в любом другом виде спорта.

Я безмерно восхищен той карьерой, которую Лео смог построить. И он честно сказал мне о том, что сожалеет из-за того, что я покинул . Это связано с тем, что у нас было соперничество, от которого он получал удовольствие. Здоровое соперничество, которое существует в футболе, – это абсолютно нормально. В профессиональном плане мы отлично ладим.

Нет, я никогда не ужинал с Месси. Но почему бы не организовать это в будущем? Почему нет? У меня нет никаких проблем с этим – он аргентинец, как и моя жена», – сказал Роналду.