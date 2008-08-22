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Стоимость новой арены «Авангарда» составит 10 млрд рублей

Теги Авангард фото КХЛ Арена-Омск Спорт-Экспресс Александр Крылов деньги Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о новой арене в Омске.

 – У нас на фасаде новой арены появится элемент логотипа – наша буква «А». Ведь клубная принадлежность  – очень важный фактор. С одной из сторон расположится огромное медиатабло, с другой стороны мы видим окна  – это офисные помещения, детский клуб и так далее. Тоже интересный элемент. На входе на арену будет размещен многофункциональный, просторный и двусветный атриум для зрителей – там даже можно будет проводить концерты на 1500 человек.

– Вместимость 12 тысяч зрителей – не мало ли?

– Стоимость арены в 10 миллиардов рублей – вы понимаете, какая это сумма? Мы сделали невозможное – даже для «Газпром нефти» это был изначально неподъемный проект, – сказал Крылов.

 

Фото: официальная группа «Авангарда» во «Вконтакте»

Новую арену «Авангарда» должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч

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