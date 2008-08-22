Стоимость новой арены «Авангарда» составит 10 млрд рублей

Председатель совета директоров Александр Крылов рассказал о новой арене в .

– У нас на фасаде новой арены появится элемент логотипа – наша буква «А». Ведь клубная принадлежность – очень важный фактор. С одной из сторон расположится огромное медиатабло, с другой стороны мы видим окна – это офисные помещения, детский клуб и так далее. Тоже интересный элемент. На входе на арену будет размещен многофункциональный, просторный и двусветный атриум для зрителей – там даже можно будет проводить концерты на 1500 человек.

– Вместимость 12 тысяч зрителей – не мало ли?

– Стоимость арены в 10 миллиардов рублей – вы понимаете, какая это сумма? Мы сделали невозможное – даже для «Газпром нефти» это был изначально неподъемный проект, – сказал Крылов.

Фото: официальная группа во «Вконтакте»

Новую арену «Авангарда» должны сдать к МЧМ-2023. Ее построят на месте старой, вместимость – не менее 12 тысяч