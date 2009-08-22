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Кабелла порвал крестообразную связку в матче с «Олимпиакосом»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов травмы Олимпиакос Краснодар Реми Кабелла Футбол

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает RMC Sport.

Француз получил травму в ходе матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4). 

Сам футболист подтвердил информацию о травме в инстаграме. 

«Больно... 😔 Знаю, что какое-то время не смогу заниматься тем, что я люблю больше всего на свете! 😔

Это второй тяжелый момент в моей карьере... Но в жизни есть более серьезные вещи, чем травма.

От всего сердца благодарю всех за сообщения. ❤️ Желаю команде успеха, которого вы заслуживаете, я верю в вас!! 💚🐂

Я вернусь еще сильнее 💪🏼 и выступлю в концовке чемпионата 🍀 Никогда не сдавайся 😘», – написал Кабелла. 

В матче с «Олимпиакосом» Кабелла не смог продолжить игру на 26-й минуте и покинул стадион на костылях.

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