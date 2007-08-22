Сарри пропустит игры «Юве» с «Наполи» и «Пармой» из-за пневмонии

Главный тренер Маурицио Сарри не будет руководить командой в матчах первых туров Серии А против «Пармы» и .

60-летний специалист восстанавливается от пневмонии. Сегодня он прошел дополнительные медицинские тесты, которые показали заметные улучшения.

Однако освобождение от обязанностей на играх 24 и 31 августа поможет Сарри в дальнейшем как можно скорее вернуться к работе без ограничений.

Сарри, ранее тренировавший «Наполи», этим летом покинул «Челси» и возглавил «Ювентус». Он пока не дебютировал в качестве тренера туринцев в официальных матчах.

Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»