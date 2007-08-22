Реклама 18+
Реклама 18+

Сарри пропустит игры «Юве» с «Наполи» и «Пармой» из-за пневмонии

Теги Парма Ювентус серия А Италия происшествия Наполи Маурицио Сарри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не будет руководить командой в матчах первых туров Серии А против «Пармы» и «Наполи»

60-летний специалист восстанавливается от пневмонии. Сегодня он прошел дополнительные медицинские тесты, которые показали заметные улучшения.

Однако освобождение от обязанностей на играх 24 и 31 августа поможет Сарри в дальнейшем как можно скорее вернуться к работе без ограничений.

Сарри, ранее тренировавший «Наполи», этим летом покинул «Челси» и возглавил «Ювентус». Он пока не дебютировал в качестве тренера туринцев в официальных матчах.

Теперь Сарри считают предателем. Против него даже игроки «Наполи»

Создайте команду и выиграйте PlayStation 4 и другие призы в Fantasy Серии А

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться