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Чалов, Максименко и Сулейманов вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 

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Стали известен состав молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2021 с Сербией и Болгарией.

В состав вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Чертаново» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив» Москва), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Данил Степанов («Рубин» Казань).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба – «Арсенал» Тула), Леон Мусаев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба – «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив» Москва).

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).. 

Матч с Сербией состоится 6 сентября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена», начало – в 19:00.

Игра с Болгарией пройдет 10 сентября в Софии на стадионе «Славия», начало – в 20:30.

Напомним, что сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.

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