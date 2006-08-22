В офисе владельца «Чайки» прошли обыски. Клуб подозревают в обмане букмекеров

21 августа в офисе компании «Чайка», которая владеет одноименным футбольным клубом, в бизнес-центре «Колизей» в Ростове-на-Дону прошли обыски. Причиной обысков стало то, что «Чайка» подозревается в обмане букмекеров.

«В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК «Чайка» были сделаны ставки на общую сумму в 60 млн рублей. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн рублей. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Также отмечается, что обыском руководили представители главного управления экономической безопасности МВД из Москвы.

В мае этого года появилась информация, что «Чайка» могла организовать договорной матч. Под подозрение попала игра Олимп-ПФЛ, в котором команда выиграла у «Черноморца» (3:1). Первым подозрения высказал гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко, которого смутил тот факт, что «Черноморец», который не пропускал в четырех матчах подряд, неожиданно получил в свои ворота сразу три мяча.

Позднее стало известно о том, что пытался замотивировать «Черноморец», так как от результата матча с «Чайкой» решалась судьба путевки в ФНЛ. Однако предложение краснодарской команды кто-то перебил. Также были выявлен и факт попытки договориться с главным судьей встречи.

По итогам расследования, которое проводил РФС, виновными назвали главного тренера и троих игроков «Черноморца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. При этом отдельное дело возбудили и представители МВД, однако о результатах расследования правоохранители пока не отчитались. Возможно, обыски в офисе «Чайки» были связаны с этой игрой.