Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Большунов выиграл масс-старт на 47 км, Червоткин – 7-й, Клэбо – 11-й, Нортуг – 102-й

Сегодня в норвежской Хитре стартовала лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka. Мужчины пробежали масс-старт классическим стилем на 47 км.

Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

1-й этап

Хитра, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

47 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 1:46.21,6

2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,3

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 0,4

4. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 0,7

5. Гьоранд Тефре (Норвегия) – 9,3

6. Мартин Ниенге (Норвегия) – 9,7

7. Алексей Червоткин (Россия) – 9,8...

9. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 10,0...

11. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 10,2...

14. Дарио Колонья (Швейцария) – 11,9...

17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 15,8...

51. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5.57,5

52. Андрей Собакарев (Россия) – 5.57,9...

71. Александр Терентьев (Россия) – 8.35,2

72. Денис Спицов (Россия) – 8.35,5...

102. Петтер Нортуг (Норвегия) – 20.26,2



Общий зачет Toppidrettsveka-2019 (после 1-го этапа)