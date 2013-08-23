Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Большунов выиграл масс-старт на 47 км, Червоткин – 7-й, Клэбо – 11-й, Нортуг – 102-й

Сегодня в норвежской Хитре стартовала лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka. Мужчины пробежали масс-старт классическим стилем на 47 км.
Победу одержал россиянин Александр Большунов.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka
1-й этап
Хитра, Норвегия
Мужчины
Масс-старт
47 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 1:46.21,6
2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,3
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 0,4
4. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 0,7
5. Гьоранд Тефре (Норвегия) – 9,3
6. Мартин Ниенге (Норвегия) – 9,7
7. Алексей Червоткин (Россия) – 9,8...
9. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 10,0...
11. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 10,2...
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 11,9...
17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 15,8...
51. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5.57,5
52. Андрей Собакарев (Россия) – 5.57,9...
71. Александр Терентьев (Россия) – 8.35,2
72. Денис Спицов (Россия) – 8.35,5...
102. Петтер Нортуг (Норвегия) – 20.26,2