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Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Большунов выиграл масс-старт на 47 км, Червоткин – 7-й, Клэбо – 11-й, Нортуг – 102-й

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Италии сборная Финляндии Петтер Нортуг Дарио Колонья сборная Швейцарии лыжероллеры Никлас Дюрхауг Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен Toppidrettsveka сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Денис Спицов Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Мартин Левстрем Ниенге Александр Терентьев Лыжи

Сегодня в норвежской Хитре стартовала лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka. Мужчины пробежали масс-старт классическим стилем на 47 км.

Победу одержал россиянин Александр Большунов.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

1-й этап

Хитра, Норвегия

Мужчины

Масс-старт

47 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 1:46.21,6
2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,3
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 0,4
4. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 0,7
5. Гьоранд Тефре (Норвегия) – 9,3
6. Мартин Ниенге (Норвегия) – 9,7
7. Алексей Червоткин (Россия) – 9,8...
9. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 10,0...
11. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 10,2...
14. Дарио Колонья (Швейцария) – 11,9...
17. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 15,8...
51. Федерико Пеллегрино (Италия) – 5.57,5
52. Андрей Собакарев (Россия) – 5.57,9...
71. Александр Терентьев (Россия) – 8.35,2
72. Денис Спицов (Россия) – 8.35,5...
102. Петтер Нортуг (Норвегия) – 20.26,2

Общий зачет Toppidrettsveka-2019 (после 1-го этапа)

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