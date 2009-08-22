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Калиниченко о Ракицком: «Он поставил себя выше интересов сборной Украины в сложный период»

Теги Зенит Максим Калиниченко Андрей Шевченко сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Советский спорт Ярослав Ракицкий Политика Футбол

Бывший игрок «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о ситуации вокруг защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. 

– Ярослав Ракицкий, перейдя в «Зенит», окончательно закрыл себе дорогу в сборную Украины?

– Уже говорил об этом и повторюсь: он делал все абсолютно осознанно. Ракицкий знал, куда и зачем уходит, и знал, что лишается сборной.

– Но Шевченко же с его характером мог пойти наперекор общественному мнению.

– Дело не в характере, а в политической ситуации. Ракицкий, повторюсь, все прекрасно понимал.

– А если бы Зинченко до сих пор играл в «Уфе», его бы то же в сборную не взяли?

– Тогда бы он не был тем Зинченко, который приезжает в сборную из «Ман Сити» (смеется).

– Если отношения между Украиной и Россией улучшатся, Ракицкий может вернуться в сборную?

– В жизни все меняется с калейдоскопической скоростью. И я не удивлюсь, если снова увижу Ярослава в сборной. Но при этом буду огорчен.

– Почему?

– Потому что в сложный период он поставил себя выше интересов сборной. Хотя, не собираюсь его судить. Сам я живу с семьей в Москве больше двадцати лет и продолжаю ощущать себя украинцем до мозга костей. А Ракицкий пусть поступает, как считает нужным, – сказал Калиниченко.

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