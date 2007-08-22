Татьяна Тарасова: «Медведевой пора заканчивать с самодеятельностью в показательных номерах. Она их сама ставит»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления Алины Загитовой и в новом сезоне.

– Мне кажется несколько нелогичным, что массовое освоение девочками четверных прыжков происходит не в группе Алексея Мишина, равного которому в части техники нет во всем мире, а в группе Тутберидзе, которая во многом шла в своей работе на ощупь.



– Этери чувствует в себе силу и уверенность в том, что идет правильным путем. А кроме того, у нее очень хорошая селекция и очень сильный тренерский состав. Родители со всей страны сами везут детей к ней в группу, как когда-то привезли Юлю Липницкую – в этом плане в Москве все же несколько проще, чем в Питере. И у этих детей другая планка.

Я сама видела на недавних прокатах, как вышла Камила Валиева и в произвольной программе прыгнула четверной тулуп на высоте пятерного. Это было что-то. Во-первых, меня потрясла способность ребенка так прыгать. Во-вторых, я вижу за этим правильно поставленную системную работу. Любая система, даже если она где-то несовершенна, все равно дает результат.



– Сейчас много говорят о том, что , у которой нет ни тройного акселя, ни четверного прыжка, сложно будет отобраться в сборную, конкурируя со спортсменками своей же группы.



– Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко.



– То же самое можно сказать и о Евгении Медведевой? Ведь в части катания она ничем Загитовой не проигрывает?



– Не проигрывает. Не знаю, выучит ли она лутц-ритбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх. Она хотела, но подчинилась тому, что ей было написано.

Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря.



Сейчас я вижу, что Медведева стала еще лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать.

Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов, – рассказала Тарасова.

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