Гран-при среди юниоров. Рухин и Кутовой покажут короткие программы

22 августа в Куршевеле стартует первый этап серди юниоров по фигурному катанию. У юношей Россию представят и Андрей Кутовой.

Гран-при среди юниоров

Куршевель, Франция

1-й этап

Юноши

Короткая программа

Начало – 20.30 по московскому времени

Трансляция – сайт Первого канала и официальный youtube-канал Гран-при среди юниоров

Первая разминка

4. Максим Наумов (США)

Вторая разминка

7. Алекса Ракич (Канада)

9. Егор Рухин (Россия) – 21.32

10. Мэттью Нильсен (США)

Третья разминка

11. Илья Ковлер (Канада)

14. Юма Кагияма (Япония)

Четвертая разминка

16. Андрей Кутовой (Россия) – 22.43

19. Марк Городницкий (Израиль)