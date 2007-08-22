Гран-при среди юниоров. Рухин и Кутовой покажут короткие программы

22 августа в Куршевеле стартует первый этап Гран-при серди юниоров по фигурному катанию. У юношей Россию представят Егор Рухин и Андрей Кутовой.
Гран-при среди юниоров
Куршевель, Франция
1-й этап
Юноши
Короткая программа
Начало – 20.30 по московскому времени
Трансляция – сайт Первого канала и официальный youtube-канал Гран-при среди юниоров
Первая разминка
4. Максим Наумов (США)
Вторая разминка
7. Алекса Ракич (Канада)
9. Егор Рухин (Россия) – 21.32
10. Мэттью Нильсен (США)
Третья разминка
11. Илья Ковлер (Канада)
14. Юма Кагияма (Япония)
Четвертая разминка
16. Андрей Кутовой (Россия) – 22.43
19. Марк Городницкий (Израиль)