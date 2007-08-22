Реклама 18+
Реклама 18+

Гран-при среди юниоров. Рухин и Кутовой покажут короткие программы

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Израиля мужское катание Гран-при среди юниоров Егор Рухин Марк Городницкий Алекса Ракич Юма Кагияма Илья Ковлер Андрей Кутовой Фигурное катание

22 августа в Куршевеле стартует первый этап Гран-при серди юниоров по фигурному катанию. У юношей Россию представят Егор Рухин и Андрей Кутовой.

Гран-при среди юниоров

Куршевель, Франция

1-й этап

Юноши

Короткая программа

Начало – 20.30 по московскому времени

Трансляция – сайт Первого канала и официальный youtube-канал Гран-при среди юниоров

Первая разминка

4. Максим Наумов (США)

Вторая разминка

7. Алекса Ракич (Канада)
9. Егор Рухин (Россия) – 21.32
10. Мэттью Нильсен (США)

Третья разминка

11. Илья Ковлер (Канада)
14. Юма Кагияма (Япония)

Четвертая разминка

16. Андрей Кутовой (Россия) – 22.43
19. Марк Городницкий (Израиль)

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться