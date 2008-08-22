Шарапова впервые сыграет с Сереной на US Open

В результате прошедшей сегодня жеребьевки US Open в первом круге Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс (8).
Это будет первый матч теннисисток на американском «Шлеме» за всю историю их противостояния, в котором Шарапова уступает 2:19.
Последний матч Шарапова и Уильямс провели в финале Australian Open-2016. В США они сыграют в восьмой раз. Россиянка победила однажды – в финале итогового турнира-2004 в Лос-Анджелесе.
15 лет назад Шарапова довела Серену до слез в финале «Уимблдона». Их война продолжится в первом круге US Open-2019