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Шарапова впервые сыграет с Сереной на US Open

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс US Open WTA статистика Теннис

В результате прошедшей сегодня жеребьевки US Open в первом круге Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс (8).

Это будет первый матч теннисисток на американском «Шлеме» за всю историю их противостояния, в котором Шарапова уступает 2:19.

Последний матч Шарапова и Уильямс провели в финале Australian Open-2016. В США они сыграют в восьмой раз. Россиянка победила однажды – в финале итогового турнира-2004 в Лос-Анджелесе.

15 лет назад Шарапова довела Серену до слез в финале «Уимблдона». Их война продолжится в первом круге US Open-2019

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Шарапова против Серены в первом круге US Open. Кто победит?

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    65%

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