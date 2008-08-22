Гонорар Хабиба за бой с Порье будет больше, чем за поединок против Конора

Чемпион UFC в легком весе за бой против Дастина Порье получит самый крупный гонорар в карьере. Об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Заработок будет намного больше, чем в бою с Макгрегором. Единственное, что могу сказать, — условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА», – заявил Магомедов.

По слухам, гонорар Нурмагомедова за бой против Макгрегора составил около 2 млн. долларов, не считая процента за платную трансляцию. Поединок Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

Добрые дела Порье: покупал школьные рюкзаки, строил площадку для детей-инвалидов и заботился о семье погибшего полицейского

Дастин Порье: «Сейчас физически и ментально я сильнее, чем когда-либо»