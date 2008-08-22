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Гонорар Хабиба за бой с Порье будет больше, чем за поединок против Конора

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за бой против Дастина Порье получит самый крупный гонорар в карьере. Об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Заработок будет намного больше, чем в бою с Макгрегором. Единственное, что могу сказать, — условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА», – заявил Магомедов.

По слухам, гонорар Нурмагомедова за бой против Макгрегора составил около 2 млн. долларов, не считая процента за платную трансляцию. Поединок Хабиб – Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

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