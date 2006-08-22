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Betting Insider: ЦСКА интересуется аргентинским хавбеком «Штутгарта» Аскасибаром. За него просят 12 млн евро

Теги ЦСКА Штутгарт премьер-лига Россия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Д2 Германия Сантьяго Аскасибар Футбол

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Betting Insider из источников, близких к клубу, интерес к 22-летнему опорному хавбеку проявляет ЦСКА.

Переговоры по поводу возможного трансфера находятся в ранней стадии. «Штутгарт» хочет получить за аргентинца 12 миллионов евро, но не исключает вариант с арендой игрока с обязательством выкупа.

Аскасибар перешел в немецкую команду из «Эстудиантеса» летом 2017 года. Сумма трансфера оценивается в 6 миллионов евро.

Тогда же к его приобретению был близок «Зенит», но в итоге сделка сорвалась.

Аскасибар с 2018 года выступает за сборную Аргентины. Он провел в ее составе три товарищеских матча, однако в этом году к играм за национальную команду не привлекался.

Кто такой Сантьяго Аскасибар?

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