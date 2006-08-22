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Кубок мэра Москвы. ЦСКА против «Спартака», «Динамо» победило «Витязь»

Теги ЦСКА Витязь Спартак результаты Кубок мэра Москвы КХЛ Динамо Хоккей

Сегодня стартует Кубок мэра Москвы. 

Кубок мэра Москвы

Динамо – Витязь – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

0:1 – 5 Алексей Макеев

1:1 – 22 Игорь Полыгалов (Зайцев)

2:1 – 37 Вадим Шипачев, ГБ

3:1 – 39 Михаил Григорьев, ГБ

4:1 – 52 Вадим Шипачев

Состав «Динамо»:

Кузнецов (Бочаров)

Волков – Хиетанен, Петерссон – Шипачев – Алексеев

Григорьев – Зайцев, Петунин – Полыгалов – Афиногенов

Лямин – Миронов, Муранов – Круглов – Васильев

Огурцов – Бойков, Моисеев – Ефремов – Кулемин, Игумнов, Прибыльский.

Состав «Витязя»:

Самонов (Ежов)

Катичев – Ержабек, Макеев – Швец-Роговой –Семин 

Евсеенков – Лаюнен, Няттинен – Аалтонен – Йормакка

Епишин – Головков, Комаров – Колтыгин – Шевченко

Стасенко – Воронков, Гребенщиков – Моисеев – Ларичев.

ЦСКА – Спартак – 2:1 (1:0, 1:1, третий период)

1:0 – 9 Григоренко (Вей, Нестеров), ГБ

2:0 – 29 Капризов (Григоренко, Нестеров), ГБ

2:1 – 32 Талалуев (Хохлачев, Вишневсий)

Состав ЦСКА:

Сорокин (Юханссон)

Дальбек – Робинсон, Секач – Вей – Григоренко

Киселевич – Марченко, Капризов – Светлаков – Окулов

Блажиевский – Нестеров, Толчинский – Карнаухов, Попов

Чмыхов – Ибрагимов, Мамин – Андронов – Телегин.

Состав «Спартака»:

Гудачек (Беспалов)

Рылов – Херсли, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш

Кутейкин – Вишневский, Талалуев – Зубов – Хохлачев

Гончаров – Кулик, Кокарев – Столяров – Никонцев

Кутузов – Педан, Федоров – Аркалов – Злобин, Цыплаков.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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