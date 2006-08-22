Кубок мэра Москвы. ЦСКА против «Спартака», «Динамо» победило «Витязь»

Сегодня стартует Кубок мэра Москвы.
Кубок мэра Москвы
Динамо – Витязь – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
0:1 – 5 Алексей Макеев
1:1 – 22 Игорь Полыгалов (Зайцев)
2:1 – 37 Вадим Шипачев, ГБ
3:1 – 39 Михаил Григорьев, ГБ
4:1 – 52 Вадим Шипачев
Состав «Динамо»:
Кузнецов (Бочаров)
Волков – Хиетанен, Петерссон – Шипачев – Алексеев
Григорьев – Зайцев, Петунин – Полыгалов – Афиногенов
Лямин – Миронов, Муранов – Круглов – Васильев
Огурцов – Бойков, Моисеев – Ефремов – Кулемин, Игумнов, Прибыльский.
Состав «Витязя»:
Самонов (Ежов)
Катичев – Ержабек, Макеев – Швец-Роговой –Семин
Евсеенков – Лаюнен, Няттинен – Аалтонен – Йормакка
Епишин – Головков, Комаров – Колтыгин – Шевченко
Стасенко – Воронков, Гребенщиков – Моисеев – Ларичев.
ЦСКА – Спартак – 2:1 (1:0, 1:1, третий период)
1:0 – 9 Григоренко (Вей, Нестеров), ГБ
2:0 – 29 Капризов (Григоренко, Нестеров), ГБ
2:1 – 32 Талалуев (Хохлачев, Вишневсий)
Состав ЦСКА:
Сорокин (Юханссон)
Дальбек – Робинсон, Секач – Вей – Григоренко
Киселевич – Марченко, Капризов – Светлаков – Окулов
Блажиевский – Нестеров, Толчинский – Карнаухов, Попов
Чмыхов – Ибрагимов, Мамин – Андронов – Телегин.
Состав «Спартака»:
Гудачек (Беспалов)
Рылов – Херсли, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш
Кутейкин – Вишневский, Талалуев – Зубов – Хохлачев
Гончаров – Кулик, Кокарев – Столяров – Никонцев
Кутузов – Педан, Федоров – Аркалов – Злобин, Цыплаков.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.