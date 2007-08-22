Кафельников – критикам: «Вам всем до мировой популярности Евгения Кафельникова очень далеко!»

Экс-первая ракетка мира , введенный в Зал теннисной славы в прошлом месяце, ответил на критику.

«Одного не могу понять, откуда берутся разного рода бьюти-блогеры, которые считают, что могут указывать, как мне жить в родной стране и что делать? Вам всем до мировой популярности Евгения Кафельникова очень далеко!»

Одного не могу понять🤷‍♂️!!! Вот откуда берутся разного рода бьюти-блогеры,которые считают что могут мне указывать как мне жить в родной стране и что мне делать???Вам всем до мировой популярности Евгения Кафельникова очень далеко😉! — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 22 августа 2019 г.

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