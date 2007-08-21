50 тысяч рублей за Сутормина, пресс-конференция Медведевой, «ПСЖ» не отпустит Неймара в аренду и другие новости утра

1. Трансфер Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» и «Зенит» заиграл новыми красками: выяснилось, что клубы заплатили за переход по 50 тысяч рублей. Академиям Сутормина и «Волгарю» досталась внушительная компенсация – 5 500 рублей (на всех). Пишут, что «Рубин» собирался купить игрока у «Оренбурга» за 2 млн евро, но вмешались боссы «Газпрома».

Директор спортшколы «Химок» Ширко заявил, что клуб не будет претендовать на компенсацию за Сутормина, а «Волгарь» зажег в твиттере картинкой с котенком и порцией картошки фри.

2. У хавбека ЦСКА Дмитрия Ефремова диагностирован разрыв крестообразной и медиальной связки.

3. В Лиге чемпионов стартовал раунд плей-офф квалификации. Полуфиналист прошлого розыгрыша «Аякс» на выезде доигрывал вдесятером и не смог забить АПОЭЛ.

Сегодня «Краснодар» продолжит прорыв в групповой этап и встретится с «Олимпиакосом». Греки пока хороши: стабильно забивают дома и не пропустили ни разу в четырех отборочных матчах. «Краснодар» показал характер на «Драгау», так что теперь грузить на него можно смелее – тем более когда есть 1000 рублей на ставку бесплатно!

4. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и глава ОКР Станислав Поздняков проведут пресс-конференцию 27 августа в Москве.

5. «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, полученную в игре с «Зенитом».

6. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин войдет в состав совета по развитию физкультуры и спорта при главе Мордовии.

7. Трансферы. Тульский «Арсенал» подписал защитника «Вердера» Роберта Бауэра. Защитник «Уфы» Круговой будет зарабатывать в «Зените» 3 млн рублей в месяц, ЦСКА предлагал 2 млн. «Спартак» интересуется хавбеком «Ромы» Гоналоном.

«ПСЖ» отклонит предложение «Барсы» об аренде Неймара с опцией выкупа.«Барса» и «Юве» обсуждают обмен Ракитича на Джана, каталонцы предлагали туринцам Суареса.

8. Форвард «Торонто» Митч Марнер может перейти в швейцарский «Цюрих». Он не договорился с «Мэйпл Лифс» о новом контракте.

9. Кореец Док-Хи Ли стал первым глухим теннисистом, выигравшим матч ATP-тура.

10. На предсезонном Кубке Латвийской железной дороги рижское «Динамо» победило «Автомобилист», «Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск.

11. СНГ-команда по доте Natus Vincere вылетела с чемпионата мира – The International 2019. NaVi разделили 13-16-е место с Fnatic, Alliance и Keen Gaming, составы получили по 504 тысячи долларов.

12. Водитель без прав сбил 3 паралимпийцев сборной России под Тулой и скрылся с места происшествия.

13. В Майами арестовали мошенника, который притворялся братом финалистки «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар. Он два месяца шиковал в отеле за ее счет.

14. Украинская команда NaVi вылетела с The International. Российская Virtus.pro играет сегодня в 11 по московскому времени.

Цитаты дня.

Уткин о 50 тысячах за Сутормина: «Академия «Строгино» получила полведра мороженого. Вы убиваете футбол на корню».

Антон Шипулин: «Честно заработал деньги во время спортивной карьеры и не собирался их скрывать от избирательной комиссии».

Экс-тренер «Реала» Камачо о Месси: «Если ты аргентинец и не выигрывал ЧМ, то не можешь быть лучшим в мире и в истории».