Гран-при среди юниоров. Короткая программа. Валиева выступит в 3-й разминке, Хромых – в 4-й

22 августа во французском Куршевеле стартует первый этап Гран-при среди юниоров.
Юниорки представят короткую программу, начиная с 15.15 по московскому времени.
Трансляция на сайте Первого канала начнется в 15.10, также соревнования покажет ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Гран-при среди юниоров
Куршевель, Франция
1-й этап
Девушки
Короткая программа
2 разминка
8. Томоэ Кавабата (Япония)
3 разминка
14. Алина Урушадзе (Грузия)
16. Камила Валиева (Россия) – 17.22
4 разминка
18. Калиста Чой (США)
21. Ханна Хэррелл (США)
22. Майя Хромых (Россия) – 18.05
23. Элисон Шумахер (Канада)
5 разминка
26. Нана Араки (Япония)
28. Со Ен И (Южная Корея)
29. Ксения Клименко (Украина)
6 разминка
32. То Йихун (Южная Корея)