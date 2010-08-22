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Гран-при среди юниоров. Короткая программа. Валиева выступит в 3-й разминке, Хромых – в 4-й

Теги сборная России сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Украины женское катание Гран-при среди юниоров Элисон Шумахер Нана Араки Ханна Хэррелл Томоэ Кавабата Со Ен И Камила Валиева Майя Хромых Фигурное катание

22 августа во французском Куршевеле стартует первый этап Гран-при среди юниоров. 

Юниорки представят короткую программу, начиная с 15.15 по московскому времени. 

Трансляция на сайте Первого канала начнется в 15.10, также соревнования покажет ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Гран-при среди юниоров

Куршевель, Франция

1-й этап

Девушки

Короткая программа

2 разминка

8. Томоэ Кавабата (Япония)

3 разминка

14. Алина Урушадзе (Грузия)
16. Камила Валиева (Россия) – 17.22 

4 разминка

18. Калиста Чой (США)
21. Ханна Хэррелл (США)
22. Майя Хромых (Россия) – 18.05 
23. Элисон Шумахер (Канада)

5 разминка

26. Нана Араки (Япония)
28. Со Ен И (Южная Корея)
29. Ксения Клименко (Украина)

6 разминка

32. То Йихун (Южная Корея)

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