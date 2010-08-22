Гран-при среди юниоров. Короткая программа. Валиева выступит в 3-й разминке, Хромых – в 4-й

22 августа во французском Куршевеле стартует первый этап Гран-при среди юниоров.

Юниорки представят короткую программу, начиная с 15.15 по московскому времени.

Трансляция на сайте Первого канала начнется в 15.10, также соревнования покажет ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Гран-при среди юниоров

Куршевель, Франция

1-й этап

Девушки

Короткая программа

2 разминка



8. Томоэ Кавабата (Япония)



3 разминка



14. Алина Урушадзе (Грузия)

16. Камила Валиева (Россия) – 17.22

4 разминка



18. Калиста Чой (США)

21. Ханна Хэррелл (США)

22. Майя Хромых (Россия) – 18.05

23. Элисон Шумахер (Канада)



5 разминка



26. Нана Араки (Япония)

28. Со Ен И (Южная Корея)

29. Ксения Клименко (Украина)



6 разминка



32. То Йихун (Южная Корея)