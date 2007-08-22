«Спартак» прервал серию из 4 побед подряд и не забил впервые за 3 недели

«Спартак» уступил «Браге» (0:1) в матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Прервалась серия московского клуба из четырех побед подряд.
Ранее команда Олега Кононова дважды обыграла «Тун», а также победила «Ахмат» и ЦСКА в чемпионате России.
«Спартак» не смог забить впервые за три недели, с матча против «Динамо» (0:0).
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не смог повторить серию экс-тренера красно-белых Массимо Карреры, который весной 2018 года побеждал в пяти играх подряд.
Следующий матч «Спартак» проведет 25 августа с «Крыльями Советов» в РПЛ.
«Спартак» проиграл «Браге». Победная серия Кононова прервалась