«Спартак» прервал серию из 4 побед подряд и не забил впервые за 3 недели

«Спартак» уступил «Браге» (0:1) в матче раунда плей-офф .

Прервалась серия московского клуба из четырех побед подряд.

Ранее команда дважды обыграла «Тун», а также победила «Ахмат» и ЦСКА в чемпионате России.

«Спартак» не смог забить впервые за три недели, с матча против «Динамо» (0:0).

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не смог повторить серию экс-тренера красно-белых Массимо Карреры, который весной 2018 года побеждал в пяти играх подряд.

Следующий матч проведет 25 августа с «Крыльями Советов» в РПЛ.

«Спартак» проиграл «Браге». Победная серия Кононова прервалась