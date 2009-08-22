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Пантова, Лапина и Бурлаков не допущены к летнему ЧМ-2019. СБР не успел заявить спортсменов

Теги СБР летний биатлон IBU юниорская сборная России юниорская сборная России жен чемпионат мира по летнему биатлону Арина Пантова Илья Бурлаков Юлия Лапина Биатлон

Три российских биатлониста не допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который 23 августа стартует в Раубичах.

Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков отобрались в команду на соревнования, но не смогут на них выступить, так как Союз биатлонистов России (СБР) слишком поздно подал в IBU заявку на участие спортсменов на турнире.

СБР отправил в IBU бумагу со списком спортсменов, но не успел сделать официальную заявку. Поэтому на турнире выступят только те российские спортсмены, которые ранее уже бегали за сборную на международных соревнованиях.

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