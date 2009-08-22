Пантова, Лапина и Бурлаков не допущены к летнему ЧМ-2019. СБР не успел заявить спортсменов

Три российских биатлониста не допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который 23 августа стартует в Раубичах.

Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков отобрались в команду на соревнования, но не смогут на них выступить, так как Союз биатлонистов России (СБР) слишком поздно подал в заявку на участие спортсменов на турнире.

отправил в IBU бумагу со списком спортсменов, но не успел сделать официальную заявку. Поэтому на турнире выступят только те российские спортсмены, которые ранее уже бегали за сборную на международных соревнованиях.

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