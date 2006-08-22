Черчесов 26 августа объявит состав на матчи с Шотландией и Казахстаном. Он отказался от расширенного списка

Тренерский штаб сборной России под руководством озвучит состав на матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана 26 августа, сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

«Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора.

Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.

Начало сбора запланировано на 1 сентября. К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в российской Премьер-лиге 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления.

В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября, 4 сентября запланирован вылет в Глазго», – сообщил Владимиров.

Как сообщает «Советский спорт», Черчесов отказался от практики озвучивания расширенного состава сборной. Причины данного решения неизвестны.

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