Реклама 18+
Реклама 18+

Черчесов 26 августа объявит состав на матчи с Шотландией и Казахстаном. Он отказался от расширенного списка

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Шотландии по футболу Советский спорт квалификация Евро-2020 Игорь Владимиров ТАСС Футбол

Тренерский штаб сборной России под руководством Станислава Черчесова озвучит состав на матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана 26 августа, сообщил пресс-атташе команды Игорь Владимиров.

«Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора.

Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.

Начало сбора запланировано на 1 сентября. К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в российской Премьер-лиге 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления.

В полном составе команда проведет первую тренировку уже 2 сентября, 4 сентября запланирован вылет в Глазго», – сообщил Владимиров.

Как сообщает «Советский спорт», Черчесов отказался от практики озвучивания расширенного состава сборной. Причины данного решения неизвестны.

«На месте Чалова у нас играет Дзюба». Черчесов – о делах сборной

Создайте команду и выиграйте PlayStation 4 и другие призы в Fantasy Серии А

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться