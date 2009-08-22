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US Open. Шарапова в первом круге сыграет с Сереной

Теги Мария Шарапова Светлана Кузнецова Серена Уильямс Саманта Стосур US Open Анастасия Павлюченкова WTA Виктория Азаренко Симона Халеп Юлия Гергес Полин Парментье Йоханна Конта Слоун Стивенс Зарина Дияс Каролина Плишкова Элина Свитолина Маргарита Гаспарян Эшли Барти Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Наоми Осака Анастасия Потапова Наталья Вихлянцева Анна Блинкова Екатерина Александрова Арина Соболенко Франческо Ди Лоренцо Кори Гауфф Уитни Осигве Теннис

В Нью-Йорке опубликована сетка US Open. Турнир стартует 26 августа.

В первом круге сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс (8). Они попали в нижнюю четверть сетки. Шарапова проигрывает в личных встречах 2:19, они с Сереной не играли с финала Australian Open-2016. Россиянка проиграла последние 18 матчей.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка Наоми Осака начнет матчем против Анны Блинковой (Россия). В этой же четверти Анастасия Потапова сыграет с 15-летней Коко Гауфф, которая на «Уимблдоне» дошла до 1/8 финала.

Кроме того, в первой четверти Арина Соболенко (9) сыграет с Викторией Азаренко. Наталья Вихлянцева встретится с Юлией Гергес (26), Анастасия Павлюченкова – с Полин Парментье, а Вероника Кудерметова – с Франческо ди Лоренцо.

Каролина Плишкова (3) стартует матчем против квалифаера. В ее четверти Дарья Касаткина сыграет с Йоханной Контой (16), Екатерина Александрова – с чемпионкой-2011 Самантой Стосур, а Маргарита Гаспарян – с теннисисткой из квалификации. Там же Элина Свитолина (5) поборется с Уитни Осигве.

Симона Халеп (4) тоже начнет турнир матчем против теннисистки, прошедшей квалификацию. В ее часть сетки попала финалистка Цинциннати Светлана Кузнецова: она стартует матчем с Кристи Ан, а во втором круге идет на чемпионку-2017 Слоун Стивенс (11).

В нижней четверти Эшли Барти (2) встретится с Зариной Дияс.

Полностью сетка здесь.

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