US Open. Шарапова в первом круге сыграет с Сереной

В Нью-Йорке опубликована сетка . Турнир стартует 26 августа.

В первом круге сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс (8). Они попали в нижнюю четверть сетки. Шарапова проигрывает в личных встречах 2:19, они с Сереной не играли с финала Australian Open-2016. Россиянка проиграла последние 18 матчей.

Первая ракетка мира и действующая чемпионка Наоми Осака начнет матчем против Анны Блинковой (Россия). В этой же четверти Анастасия Потапова сыграет с 15-летней Коко Гауфф, которая на «Уимблдоне» дошла до 1/8 финала.

Кроме того, в первой четверти Арина Соболенко (9) сыграет с Викторией Азаренко. Наталья Вихлянцева встретится с Юлией Гергес (26), Анастасия Павлюченкова – с Полин Парментье, а Вероника Кудерметова – с Франческо ди Лоренцо.

Каролина Плишкова (3) стартует матчем против квалифаера. В ее четверти Дарья Касаткина сыграет с Йоханной Контой (16), Екатерина Александрова – с чемпионкой-2011 Самантой Стосур, а Маргарита Гаспарян – с теннисисткой из квалификации. Там же Элина Свитолина (5) поборется с Уитни Осигве.

Симона Халеп (4) тоже начнет турнир матчем против теннисистки, прошедшей квалификацию. В ее часть сетки попала финалистка Цинциннати Светлана Кузнецова: она стартует матчем с Кристи Ан, а во втором круге идет на чемпионку-2017 Слоун Стивенс (11).

В нижней четверти Эшли Барти (2) встретится с Зариной Дияс.

Полностью сетка здесь.

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