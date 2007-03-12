«Ман Сити» и «Юве» в 1/4 финала ЛЧ, 249 минут штрафа в КХЛ, Березуцкие завершили карьеру в сборной и другие новости утра

1. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» проиграл «Базелю» (1:2), впервые с 2016-го (37 матчей) уступив дома, но вышел четвертьфинал. «Ювентус» в гостях победил «Тоттенхэм» (2:1) и выбил англичан из турнира.

2. КДК отклонил протест «Зенита» и оставил в силе ничью в матче с «Амкаром» (0:0). «Спартак» условно наказали закрытием фанатской трибуны за расистские кричалки в адрес Гильерме, а «Локомотив» оштрафовали на 250 тысяч рублей.

3. В 1-м раунде Кубка Гагарина были сыграны 8 матчей. Мозякин забросил 500-ю шайбу в чемпионатах России, «Локомотив» вышел в полуфинал на Западе, доведя до слез Петериса Скудру. «Нефтехимик» и «Трактор» установили рекорд плей-офф, набрав 249 минут штрафа. «Спартак» забил первый за 177 минут гол в серии с ЦСКА на глазах у Массимо Карреры. «Амур» впервые в истории выиграл в плей-офф. «Салават» пропустил 16 голов в трех матчах серии с «Авангардом», Галимов ударил Панина головой. «Северсталь» уступила СКА (1:2 ОТ) из-за ошибки судей.

4. Братья Василий и Алексей Березуцкие завершили выступления за сборную России. А как же ЧМ-2018?

5. «Лужники» признаны лучшим стадионом 2017 года, «Крестовский» – в десятке. Хабаровский СКА подписал Максима Канунникова. Леонид Слуцкий – основной кандидат на пост тренера «Витесса», а Йоахим Лев – «Арсенала».

6. НХЛ. Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию». Все результаты здесь.

7. Норвежский лыжник Клэбо победил в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене, россиянин Большунов – 3-й. Им еще хватило сил на короткий спурт для зрителей. У женщин Наталья Непряева стала 4-й.

8. НБА. «Милуоки» проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил в гостях «Денвер» и другие результаты.

9. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит ЧМ-2018 в Милане. Японский фигурист на Играх выступал на обезболивающих.

10. УЕФА оправдал игрока молодежки «Спартака» Миронова, которого обвиняли в расизме. Его могли дисквалифицировать на 10 матчей.

11. Политика. ЦИК России считает, что участие несовершеннолетней Алины Загитовой в митинге за президента РФ Владимира Путина не нарушает закон.

12. Российский биатлонист Дмитрий Малышко, заменивший Александра Логинова (накладка с визой), выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти с винтовкой Кайсы Мякяряйнен. Кто даст ему лыжи?

13. «Барселона» без главных звезд в составе в матче за Суперкубок Каталонии обыграла «Эспаньол» (0:0, 4:2 – по пенальти). Денис Суарес получил травму.

14. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен в инстаграме разместил свой снимок, на котором он запечатлен в футболке с изображением Владимира Путина на медведе. Лив-Грете Шельбрей назвала это провокацией.

15. На странице вингера «Лестера» Мареза в фейсбуке вдруг появился пост о завершении карьеры. Оказалось, Рияда хакнули. А Мо Салах крут и за пределами поля – он пожертвовал 500 тысяч фунтов детской онкологический больнице в Египте.

16. Перепалка дня. Директор «Трактора» назвал действия «Нефтехимика» «гопничеством и беспределом». Андрей Назаров ответил: «Лучше молчите в тряпочку. Вы называли Челябинск «е….м», а теперь оскорбили Татарстан».

17. Факт дня. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов назвал Sports.ru любимым сайтом.

Цитаты дня:

«Россия не признает выводы моего доклада, в отличие от всего мира и Американской киноакадемии» – Ричард Макларен жаждет признания.

«Наверное, Самуэльссон вспомнил Чудское озеро во времена Александра Невского. Века перепутал» – экскурс в историю от Александра Тихонова.

«Пас ради паса – это не футбол» – Пеп Гвардиола про рекордные 978 пасов «Ман Сити».