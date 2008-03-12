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    Максим Кугаевский: «У Логинова произошла накладка с визой. Он очень расстроен, хотел бороться на Кубке мира за высокие места»

    Теги Кубок мира сборная России Кубок IBU Александр Логинов Максим Кугаевский

    Тренер Максим Кугаевский рассказал о том, почему российский биатлонист Александр Логинов не сможет выступить на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

    Ранее сообщалось, что у Логинова возникли проблемы при пересечении границы, вместо Кубка мира он примет участие в этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

    «Произошла накладка с документами. Уже на границе, когда наши спортсмены отправлялись в Финляндию, выяснилось, что у Логинова виза рабочая, но недостаточно дней для того, чтобы принять участие в соревнованиях.

    Понимаю, что виновные будут наказаны. Но, конечно, спортсмен и сам в любом случае должен следить за своими документами...

    Логинов сейчас очень расстроен. Он в феврале набрал отличную форму и был настроен на Кубке мира бороться за самые высокие места.

    К тому же, его оружие и вся экипировка уже за рубежом вместе с другим багажом национальной команды. И в Увате он будет стартовать с запасной винтовкой. Надеюсь, что и в таких условиях Александр сможет проявить себя достойно», – сказал Кугаевский.

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