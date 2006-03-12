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    «Реал» и «Ливерпуль» вышли в 1/4 финала ЛЧ, Еськов будет судить матч «Ростов» – «Зенит» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Реал» и «Ливерпуль» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Мадрид» на классе разобрался с «ПСЖ», «красные» сохранили преимущество в пять мячей, добытое в первой встрече с «Порту».

    2. Арбитр Еськов будет судить матч «Ростов» – «Зенит», рефери Левников назначен на игру «Спартака» и СКА.

    3. Вскрытие показало, что причина смерти капитана «Фиорентины» Астори – брадиаритмия.

    4. Министр иностранных дел Великобритании намекнул на возможный бойкот ЧМ-2018 в связи с гибелью бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Впрочем, речь шла не о бойкоте со стороны футбольной сборной, а об истеблишменте.

    5. Тимченко, Абрамович, Федун и Галицкий вошли в топ-100 богатейших россиян по версии Forbes.

    6. Фигуристке Евгении Медведевой может понадобиться операция. Ее очень беспокоит нога.

    7. В Кубке Гагарина «Локомотив» победил «Торпедо» в овертайме, «Йокерит» разгромил «Сочи».

    8. В НХЛ Панарин набрал 3 очка, Дадонов – 2. Все результаты дня.

    9. В НБА «Оклахома» проиграла «Хьюстону». Все результаты дня.

    10. В плей-офф Еврокубка «Локо» победил «Гран-Канарию», УНИКС проиграл «Баварии», «Зенит» уступил «Реджо-Эмилии».

    11. Шведский биатлонист Самуэльссон бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.

    12. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне.

    13. IAAF может запретить российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

    14. Дворкович сменил Мутко на посту председателя оргкомитета «Россия-2018».

    Цитата:

    Виталий Мутко: «С меня спрашивают за каждую таблетку мельдония. Разве это нормально?»

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