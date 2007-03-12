Манчини атаковал судей, «Ростов» Карпина проиграл в дерби и другие новости утра

1. «Зенит» не смог победить «Амкар», и Роберто Манчини обвинил в этом судей, а также сказал, что клуб неудачно провел трансферное окно. Вадим Евсеев попросил итальянца быть сдержаннее. А исполнительный директор пермяков заявил, что «Зенит» не привык играть по правилам.

2. «Краснодар» обыграл «Ростов» и вышел на второе место в чемпионате. Тренер Карпин неудовлетворительно оценил свой первый матч после паузы в карьере.

3. Неймар успешно перенес операцию. Его вернут в строй к чемпионату мира.

4. В Единой лиге ВТБ «Уникс» разгромил «Локомотив-Кубань», остальные результаты тут.

5. «Хьюстон» продлил победную серию в матче с «Бостоном» (123:120), а «Кливленд» дома уступил «Денверу» (117:126). Все результаты НБА

6. «Вашингтон» победил «Торонто» (5:2) в матче на открытом воздухе, у Овечкина – 40-й гол в сезоне, Кузнецов набрал 3 очка.

Кучеров вернулся на лед после травмы и помог «Тампе» одолеть «Филадельфию» (7:6 Б) в перестрелке, оторвавшись в гонке бомбардиров. Все результаты НХЛ

7. В первом раунде Кубка Гагарина «Йокерит» уступил «Сочи» во втором овертайме, «Локомотив» победил «Торпедо».

8. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и вышел на второе место в премьер-лиге. Но у Юргена Клоппа все равно есть кое-какие претензии к команде. Все результаты текущего тура чемпионата Англии

9. «Наполи» дома неожиданно проиграл «Роме». Этот матч, возможно, будет стоить неаполитанцам чемпионства. Все результаты тура серии А

10. «Реал» обыграл «Хетафе», а Роналду стал вторым футболистом в истории, который забил 300 мячей в примере (первый Месси). Все результаты чемпионата Испании

11. В чемпионате Франции «ПСЖ» без Неймара обыграл «Труа». Все результаты лиги 1 – тут.

12. Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в залах.

13. В футболе появится четвертая замена. Скоро.

14. Призер Олимпиады-2018 выставил на продажу машину, подаренную правительством, через два дня после получения.

Цитата

«Локомотив» сейчас в той же весовой категории, что мы, «Зенит» и ЦСКА». Массимо Каррера отвечает Илье Геркусу.