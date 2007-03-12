Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    «Базель» прервал 36-матчевую беспроигрышую домашнюю серию «Ман Сити»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Базель высшая лига Швейцария Лига чемпионов Пеп Гвардиола рекорды

    Прервалась длительная беспроигрышная домашняя серия «Манчестер Сити».

    Английская команда потерпела поражение от «Базеля» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

    До этого «Манчестер Сити» не проигрывал дома на протяжении 36 матчей подряд во всех турнирах (29 побед, 7 ничьих).

    Предыдущее поражение случилось 3 декабря 2016 года. Тогда «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:3).

    Команда тренера Пепа Гвардиолы прошла «Базель» по сумме двух матчей. В Швейцарии «Манчестер Сити» добился крупной победы со счетом 4:0.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться