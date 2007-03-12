«Базель» прервал 36-матчевую беспроигрышую домашнюю серию «Ман Сити»

Прервалась длительная беспроигрышная домашняя серия .

Английская команда потерпела поражение от в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

До этого «Манчестер Сити» не проигрывал дома на протяжении 36 матчей подряд во всех турнирах (29 побед, 7 ничьих).

Предыдущее поражение случилось 3 декабря 2016 года. Тогда «Манчестер Сити» проиграл «Челси» (1:3).

Команда тренера Пепа Гвардиолы прошла «Базель» по сумме двух матчей. В Швейцарии «Манчестер Сити» добился крупной победы со счетом 4:0.