Мозякин забросил 500-ю шайбу в чемпионатах России

В матче между магнитогорским и «Автомобилистом» нападающий хозяев Сергей Мозякин сравнял счет на 36-й минуте (1:1).

Эта шайба стала 500-й, заброшенной форвардом в чемпионатах России и . Для этого потребовалось 975 матчей.

Из 500 шайб забросил: 65 за ЦСКА, 171 – за «Химик» / «Атлант», 264 – за магнитогорский .

431 шайба заброшена в регулярных чемпионатах, 69 – в матчах плей-офф.

Напомним, что 13 сентября 2016 года Мозякин превзошел рекорд Бориса Михайлова (428 шайб) и стал лучшим снайпером в истории отечественного хоккея.