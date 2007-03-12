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    Мозякин забросил 500-ю шайбу в чемпионатах России

    Теги Металлург Мг Автомобилист Сергей Мозякин видео КХЛ Кубок Гагарина

    В матче между магнитогорским «Металлургом» и «Автомобилистом» нападающий хозяев Сергей Мозякин сравнял счет на 36-й минуте (1:1).

    Эта шайба стала 500-й, заброшенной форвардом в чемпионатах России и КХЛ. Для этого потребовалось 975 матчей.

    Из 500 шайб Сергей Мозякин забросил: 65 за ЦСКА, 171 – за «Химик» / «Атлант», 264 – за магнитогорский «Металлург».

    431 шайба заброшена в регулярных чемпионатах, 69 – в матчах плей-офф.

    Напомним, что 13 сентября 2016 года Мозякин превзошел рекорд Бориса Михайлова (428 шайб) и стал лучшим снайпером в истории отечественного хоккея.

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