Малышко выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое включение в состав команды на этап Кубка мира в финский Контиолахти.
В сборной Малышко заменил Александра Логинова, у которого возникли проблемы при пересечении границы. Логинов выступит на этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.
«Неожиданная дорога в Контиолахти. Правда пока без лыж и винтовки.
Спасибо Кайсе Мякяряйнен за оружие. Лыжи, надеюсь, доедут до меня.
Александр Логинов, удачи на стартах, делай всех и делай визу», – написал Малышко.
Малышко не успели оформить разрешение на оружие, и на время гонок Мякяряйнен одолжит ему свою винтовку.