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    Малышко выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен

    Теги Кайса Мякяряйнен Кубок мира сборная России сборная Финляндии жен фото Дмитрий Малышко Александр Логинов

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое включение в состав команды на этап Кубка мира в финский Контиолахти.

    В сборной Малышко заменил Александра Логинова, у которого возникли проблемы при пересечении границы. Логинов выступит на этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

    «Неожиданная дорога в Контиолахти. Правда пока без лыж и винтовки.

    Спасибо Кайсе Мякяряйнен за оружие. Лыжи, надеюсь, доедут до меня.

    Александр Логинов, удачи на стартах, делай всех и делай визу», – написал Малышко.

    Малышко не успели оформить разрешение на оружие, и на время гонок Мякяряйнен одолжит ему свою винтовку.

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