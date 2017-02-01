Малышко выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен

Российский биатлонист прокомментировал свое включение в состав команды на этап Кубка мира в финский Контиолахти.

В сборной Малышко заменил , у которого возникли проблемы при пересечении границы. Логинов выступит на этапах Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске.

«Неожиданная дорога в Контиолахти. Правда пока без лыж и винтовки.

Спасибо Кайсе Мякяряйнен за оружие. Лыжи, надеюсь, доедут до меня.

Александр Логинов, удачи на стартах, делай всех и делай визу», – написал Малышко.

Малышко не успели оформить разрешение на оружие, и на время гонок Мякяряйнен одолжит ему свою винтовку.