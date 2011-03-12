УЕФА оправдал игрока молодежки «Спартака» Миронова, которого обвиняли в расизме

Комитет по этике УЕФА закрыл дело в отношении игрока молодежной команды московского Леонида Миронова.

Инспектор выслушал показания от пяти игроков обеих команд, а также от двух должностных лиц матча, которые находились в непосредственной близости от предполагаемого инцидента. Никто из них не слышал никаких дискриминационных слов.

Напомним, УЕФА открыл дело на Миронова по подозрению в расистском поведении во время матча Юношеской лиги УЕФА с английским (0:2).

После встречи игрок мерсисайдцев Риан Брюстер рассказал главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера. После игры футболисты команды не стали обмениваться традиционными рукопожатиями.

Сообщалось, что Миронов за расизм может быть дисквалифицирован минимум на 10 матчей.

Игрок «Спартака» (U-19) оскорбил форварда «Ливерпуля» (U-19) на расовой почве. Англичане пожаловались в УЕФА