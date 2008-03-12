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    Ханю пропустит чемпионат мира в Милане

    Теги ЧМ по фигурному катанию 2018 травмы сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю

    Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю сообщил, что пропустит чемпионат мира-2018.

    «По результатам медицинского обследования я не смогу принять участие в чемпионате мира.

    Я приложу все усилия, чтобы как можно скорее восстановиться после травмы», – сказал Ханю.

    В ноябре прошлого года на японском этапе Гран-при NHK Trophy Ханю травмировал лодыжку, из-за чего пропустил часть сезона и вернулся на лед только на Олимпиаде в Пхенчхане.

    На Играх японец выступал на обезболивающих, так как процесс восстановления после травмы не был до конца завершен.

    Чемпионат мира в Милане пройдет с 19 по 25 марта.

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