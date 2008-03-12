Лив-Грете Шельбрей: «Для провокации с футболкой с Путиным выбран неподходящий момент»

Восьмикратная чемпионка мира Лив-Грете Шельбрей прокомментировала действия норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, разместившего в своем инстаграме фото в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

«Надеюсь, что это просто дурачество, но момент выбран неподходящий. В России происходят спорные вещи, и многие из них не принимаются спортом.

Кто-то из атлетов не чувствует себя там в безопасности и опасается сдавать допинг-пробы. Это серьезные вещи, и относиться к ним нужно серьезно.

Я не вижу тут юмора – во всяком случае, не в эти дни. Я многое могу принять, но именно это не было ужасно забавным.

Юмор неуместен в свете серьезных вещей, которые происходят сейчас. Многие рассматривают возможность бойкота, и для провокации с такой футболкой выбран неподходящий момент», – отметила Шельбрей.

Сборные Канады, США, Чехии, а также отдельные биатлонисты из других стран намерены бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.