Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лив-Грете Шельбрей: «Для провокации с футболкой с Путиным выбран неподходящий момент»

    Теги сборная Норвегии Владимир Путин Лив-Грете Шельбрей (Пуаре) Ветле Шостад Кристиансен

    Восьмикратная чемпионка мира Лив-Грете Шельбрей прокомментировала действия норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, разместившего в своем инстаграме фото в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

    «Надеюсь, что это просто дурачество, но момент выбран неподходящий. В России происходят спорные вещи, и многие из них не принимаются спортом.

    Кто-то из атлетов не чувствует себя там в безопасности и опасается сдавать допинг-пробы. Это серьезные вещи, и относиться к ним нужно серьезно.

    Я не вижу тут юмора – во всяком случае, не в эти дни. Я многое могу принять, но именно это не было ужасно забавным.

    Юмор неуместен в свете серьезных вещей, которые происходят сейчас. Многие рассматривают возможность бойкота, и для провокации с такой футболкой выбран неподходящий момент», – отметила Шельбрей.

    Сборные Канады, США, Чехии, а также отдельные биатлонисты из других стран намерены бойкотировать заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться