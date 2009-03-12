Ричард Макларен: «Россия не признает выводы моего доклада, в отличие от всего мира и Американской киноакадемии»

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ( ) Ричард Макларен прокомментировал победу документального фильма о российском допинге «Икар» на «Оскаре».

«Когда я принимал участие в съемках фильма, знал, что создатели попытаются выдвинуть его на «Оскар». Но я не думал, что будет много шансов – не думал, что эта тема вызовет широкий интерес, но она вызвала. Так что номинация, а тем более победа, стали сюрпризом.

Моя жизнь поменялась во многих аспектах. Но сейчас я не беспокоюсь насчет безопасности. Расследование завершено, доклад готов. Русские до сих пор отрицают выводы доклада, но остальной мир его признает, как выяснилось, и Американская киноакадемия тоже, выбрав «Икар» лучшим документальным фильмом.

И хотя я стараюсь быть осторожным в том, что касается моей безопасности, но все-таки риски уменьшились, ведь прошел уже год.

Думаю, эта победа на «Оскаре» снова поставит перед вопросы насчет того, как они используют информацию из доклада. Думаю, у российских властей будет какая-то реакция на это. Я пока не видел, но, думаю, что-то будет.

В долгосрочной перспективе фильм поможет людям понять, какие проблемы существуют в мировом спорте. А в России эта проблема особенно большая, так как власти вовлечены в процесс, к тому же есть и индивидуальные спортсмены, использующие запрещенные препараты», – сказал Макларен.

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