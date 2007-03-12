«Нефтехимик» – «Трактор». Команды набрали 249 минут штрафа, это рекорд плей-офф

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Нефтехимик» проиграл (2:3, 0-3 в серии).

Данная игра стала самой грубой в истории плей-офф и третьей во всей истории лиги.

На двоих команды набрали 249 минут штрафа. получил 188 минут, «Трактор» – 61.

Прошлый рекорд плей-офф принадлежал «Торпедо» и «Йокериту» – 142 минуты.

В сезоне-2008/09 «Сибирь» и рижское «Динамо» набрали 277 минут штрафа. Рекорд КХЛ – 707 минут штрафа – установили «Витязь» и «Авангард» в сезоне-2009/10.

По ходу матча игроки несколько раз вступали в драки. Во втором периоде краги сбросили Марсель Шолохов и .

В самом конце игры команды организовали массовую драку, после чего игроки «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов, Булат Шафигуллин и Александр Брынцев получили большие дисциплинарные штрафы до конца матча.

Также Илья Аркалов и Андрей Нестрашил были наказами 10-минутными дисциплинарными штрафами.

Кроме этого, арбитры выписали еще два удаления до конца матча – отличились хоккеисты нижнекамцев Ильдар Шиксатдаров и .