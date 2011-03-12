«Ювентус» в гостях победил «Тоттенхэм» (2:1) и сыграет в 1/4 финала ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проиграл «Ювентусу» (1:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 7 марта, 22.45, «Уэмбли»
- Голы:
- 1:0 – 39 Сон Хын Мин, 1:1 – 64 Игуаин, 1:2 – 67 Дибала.
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Тоттенхэм –
Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон Хын Мин, Кейн.
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи, Бенатия (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Дуглас Коста, Матюиди (Асамоа, 60), Хедира, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).
Первый матч – 2:2
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