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    «Ювентус» в гостях победил «Тоттенхэм» (2:1) и сыграет в 1/4 финала ЛЧ

    Теги Ювентус Лига чемпионов Тоттенхэм Гонсало Игуаин Сон Хын Мин Пауло Дибала

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» проиграл «Ювентусу» (1:2).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Тоттенхэм Англия – Ювентус Италия 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    7 марта, 22.45, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Сон Хын Мин, 1:1 – 64 Игуаин, 1:2 – 67 Дибала.
    ТоттенхэмЛьорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон Хын Мин, Кейн.
    ЮвентусБуффон, Бардзальи, Бенатия (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Дуглас Коста, Матюиди (Асамоа, 60), Хедира, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).
    Предупреждения:
    Вертонген (28), Алекс Сандро (35), Пьянич (44), Бенатия (49), Кьеллини (53), Алли (56), Дембеле (88).

    Первый матч – 2:2

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