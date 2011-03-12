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    «Спартак» условно наказан закрытием фанатской трибуны на одном домашнем матче за расистские кричалки в адрес Гильерме

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Гильерме Артур Григорьянц

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании «Спартака» за проявления расизма со стороны болельщиков в матче 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

    Болельщики красно-белых позволили себе расистские выкрики в адрес вратаря «Локо» Гильерме. На одном домашнем матче будет закрыта фанатская трибуна «Спартака».

    «На 46-й минуте были зафиксированы оскорбительные выражения в адрес Гильерме. Мы исследовали аудио и видео. Услышали 50 секунд скандирования. Приняли все во внимание, все обстоятельства. Первый раз «Спартак» был наказан в матче Суперкубка, это отдельный турнир.

    Далее был наказан в матче Кубка России за скандирование, связанное с происхождением человека. Мы приняли во внимание, что это рецидив по одному и тому же человеку, на том же стадионе, но в чемпионате это в первый раз.

    Наказание следующее: за оскорбление по поводу расовой принадлежности оштрафовать на 350 тысяч и запретить допуск болельщиков на трибуну Б на один домашний матч чемпионата России условно. Испытательный срок до конца сезона. В Кубке России у «Спартака» есть один матч условно. Теперь и в чемпионате России есть один матч условно», – сказал Григорьянц.

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