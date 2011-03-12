Лев – основной кандидат на пост тренера «Арсенала». Венгер может уйти летом

Тренер сборной Германии Йоахим Лев может покинуть национальную команду ближайшим летом и возглавить .

58-летний немец – основной кандидат на работу в лондонском клубе, как сообщает ESPN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Вероятность того, что покинет «Арсенал» ближайшим летом, постепенно возрастает. Команда потерпела четыре поражения подряд в различных турнирах, и некоторые ключевые футболисты утратили доверие к 68-летнему французу.

Контракт Венгера рассчитан до окончания сезона-2018/19. Однако уровень поддержки тренера со стороны руководства «Арсенала» снижается.

Лев связан с Немецким футбольным союзом контрактом, рассчитанным до окончания Евро-2020. Несмотря на это, «Арсенал» рассматривает его в качестве первоочередного кандидата. Также в поле зрения руководства лондонского клуба находятся тренер Леонарду Жардим и тренер «Селтика» Брендан Роджерс.