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    Лев – основной кандидат на пост тренера «Арсенала». Венгер может уйти летом

    Теги Монако Арсен Венгер высшая лига Шотландия Селтик Йоахим Лев премьер-лига Англия сборная Германии лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Брендан Роджерс Леонарду Жардим

    Тренер сборной Германии Йоахим Лев может покинуть национальную команду ближайшим летом и возглавить «Арсенал».

    58-летний немец – основной кандидат на работу в лондонском клубе, как сообщает ESPN, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

    Вероятность того, что Арсен Венгер покинет «Арсенал» ближайшим летом, постепенно возрастает. Команда потерпела четыре поражения подряд в различных турнирах, и некоторые ключевые футболисты утратили доверие к 68-летнему французу.

    Контракт Венгера рассчитан до окончания сезона-2018/19. Однако уровень поддержки тренера со стороны руководства «Арсенала» снижается.

    Лев связан с Немецким футбольным союзом контрактом, рассчитанным до окончания Евро-2020. Несмотря на это, «Арсенал» рассматривает его в качестве первоочередного кандидата. Также в поле зрения руководства лондонского клуба находятся тренер «Монако» Леонарду Жардим и тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

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