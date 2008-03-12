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    ЦИК России: участие несовершеннолетней Загитовой в митинге за Путина не нарушает закон

    Теги сборная России Владимир Путин женское катание Этери Тутберидзе политика Алина Загитова

    Председатель Центральной избирательно комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что участие несовершеннолетней фигуристки Алины Загитовой в митинге в поддержку Владимира Путина не нарушает закон.

    «Там и дети принимали и всегда принимают участие в таких публичных мероприятиях. Она выступала, она агитировала? Нет.

    Она со старшими, с теми, кто несет за нее ответственность.

    Нет никаких оснований, чтобы возбуждаться по этому поводу», – сказала Памфилова.

    Олимпийская чемпионка вместе со своим тренером Этери Тутберидзе и подругой по команде Евгенией Медведевой приняла участие в мероприятии, которое прошло 3 марта в Москве.

    По закону Российской федерации участие несовершеннолетних граждан в предвыборной агитации запрещено.

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