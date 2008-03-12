ЦИК России: участие несовершеннолетней Загитовой в митинге за Путина не нарушает закон

Председатель Центральной избирательно комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что участие несовершеннолетней фигуристки Алины Загитовой в митинге в поддержку Владимира Путина не нарушает закон.
«Там и дети принимали и всегда принимают участие в таких публичных мероприятиях. Она выступала, она агитировала? Нет.
Она со старшими, с теми, кто несет за нее ответственность.
Нет никаких оснований, чтобы возбуждаться по этому поводу», – сказала Памфилова.
Олимпийская чемпионка вместе со своим тренером Этери Тутберидзе и подругой по команде Евгенией Медведевой приняла участие в мероприятии, которое прошло 3 марта в Москве.
По закону Российской федерации участие несовершеннолетних граждан в предвыборной агитации запрещено.